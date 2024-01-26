Подмосковье 26 января 2024, 12:08 Информацию о случаях отмены автобусов в Верее будут публиковать в чатах с жителями Unsplash

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Встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в Наро-Фоминске. Одной из ключевых тем стало решение транспортной доступности в Верее. Первый заместитель главы округа Виталий Ширшов дал указание информировать жителей об отмене рейсов в чатах.

«Добраться из Вереи куда-либо, если у тебя нет автомобиля, можно только общественным транспортом. И что делать, если автобус не пошел? Этой зимой было несколько случаев, когда люди утром не могли уехать на работу», — отметила жительница Мария Шашкина.

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По словам начальника территориального управления Вереи Антона Миняева, вопрос с общественным транспортом активно решают.

«Вопрос с общественным транспортом очень непростой, были частые отмены рейсов, но уже сейчас этот вопрос решается: „Мострансавто“ МАП № 6 вывели „на линию“ один новый автобус. На следующей неделе ждем еще один», — подчеркнул Миняев.

Всего на встрече рассмотрели около 20 вопросов жителей города. Основная часть касалась сферы ЖКХ: капитальный ремонт домов, подъездов и дорог, работы котельной и качества питьевой воды.

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