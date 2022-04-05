Информация об отмене взноса на капитальный ремонт в Подмосковье оказалась фейком

В социальных сетях и чатах жителей многоквартирных домов распространяется ложная информация об отмене в Подмосковье взносов на капитальный ремонт на 3 месяца.

В пресс-службе Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области прокомментировали эту информацию.

«В апреле 2020 года Правительством Московской области в целях снижения социальной напряженности для жителей Подмосковья в период регионального локдауна и распространения коронавирусной инфекции Covid-2019 на 3 месяца была введена временная отмена взносов на капитальный ремонт. Обращаем внимание всех собственников, что на текущий момент начисление взносов на капитальный ремонт осуществляется без изменений, а обязанность по оплате у собственников сохраняется», — сообщили в службе.

По сей день в социальных сетях и городских пабликах распространяется архивная видеозапись об отмене взносов с целью введения собственников в заблуждение.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области призывает всех собственников быть предельно внимательными и получать информацию из официальных источников. Вся информация о взносах содержится на информационных ресурсах Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, главной странице сайта Фонда капитального ремонта Московской области и в официальных аккаунтах социальных сетей Фонда в ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграмм-канале.