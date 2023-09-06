Подмосковье 06 сентября 2023, 17:04 Информация о ветеринарных клиниках появились на геопортале Подмосковья Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Жители Подмосковья могут найти информацию о любой государственной ветеринарной клинике региона на геопортале. Для этого нужно перейти на интерактивную карту и выбрать интересующее учреждение.

«Любой желающий может найти нужную ветстанцию и всю необходимую информацию о ней: контактные данные, график работы, оказываемые услуги, а также записать питомца на прием», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На главной странице сайта нужно нажать кнопку «На карту», после чего откроется карта Подмосковья со списком министерств и управлений. Затем следует выбрать «Главное управление ветеринарии МО» и «Структурные подразделения» или «Учреждения ветеринарии».

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