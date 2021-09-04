Информация о работе военкоматов Подмосковья появилась на региональном сайте госуслуг

Функционал сайта госуслуг Московской области расширили: теперь на нем доступна информация о работе военкоматов региона. Об этом рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«Информационная страница создана в рамках пилотного проекта по цифровизации военкоматов Подмосковья. На едином ресурсе размещены сведения о вакансиях военкоматов, подготовке к военной службе, поступлении в резерв, патриотическом воспитании», — объяснил Рымар.

По словам министра, информация раздела будет полезна как для призывников, так и для военных пенсионеров, абитуриентов профильных вузов и желающих работать в подмосковных военкоматах.

Сейчас в регионе работают 30 военкоматов. Каждый год в них обращаются более 150 тысяч человек. Подмосковье — лидер среди российских субъектов по количеству призывников. Ежегодно около 12 тысяч местных жителей поступают на военную службу. Раздел «Военные комиссариаты» доступен на главной странице регионального сайта госуслуг.