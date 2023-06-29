29 июня 2023, 16:09
Информация о памятниках культуры Подмосковья появилась на областных «Госуслугах»
Информация о памятниках истории и культуры в Московской области появилась на портале госуслуг. Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
«Для этого нужно заполнить форму запроса на региональном портале. Выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия или справка о принадлежности имущества к таким объектам поступит в личный кабинет. Благодаря оцифровке в два раза сократился срок предоставления услуги — до 10 рабочих дней», — добавила министр.
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При подаче запроса на портале госуслуг Подмосковья необходимо приложить удостоверяющий личность документ. Услуга предоставляется бесплатно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
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Госуслуги
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