Подмосковье 01 марта 2024, 12:28 Информаторы в Волоколамске обошли почти 80% квартир на участке №109 Дарья Шапочкина

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Информаторы участка № 109 в Волоколамском городском округе обошли уже 1189 квартир и частных домов. Они рассказывают жителям о предстоящих выборах президента, формах голосования и зарегистрированных кандидатах.

«Мы проводим информирование жителей нашего города на территории участка № 109. Сегодня мы идем в многоквартирный дом. Сначала мы представляемся жителям, рассказываем, что мы члены избирательной комиссии. Потом отвечаем на вопросы, информируем о кандидатах и формах голосования. Напоминаем про систему „Мобильный избиратель“ и дистанционное голосование», — рассказала заместитель председателя УИК № 109 Анна Филиппова.

Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина

С 17 февраля волоколамские информаторы обошли уже 1189 домовладений из 1514 на участке № 109. Работа будет продолжаться до 7 марта.

«У меня уже плохо ходят ноги из-за возраста. Даже с моей палочкой тяжело дойти и до магазина, и до избирательного участка. Благодаря девочкам я узнала, что можно проголосовать на дому. Они записали мои данные, и в дни голосования мы с мужем будем ждать членов избирательной комиссии. Такая возможность меня обрадовала», — говорит жительница Лесной улицы Анна Громова.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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