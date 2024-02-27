Подмосковье 27 февраля 2024, 14:20 Информаторы в Одинцове обошли почти половину жителей в преддверии выборов

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В Одинцове идет активная подготовка к предстоящим выборам президента России, запланированным на 15–17 марта 2024 года. В рамках информационной кампании, организованной территориальной избирательной комиссией, информаторы уже обошли почти половину домов округа.

За время праздничных выходных 744 информатора посетили 120 623 квартиры и домохозяйства, что составляет около 48,11% от общего числа потенциальных избирателей в округе. Во время обходов специалисты рассказывают жителям о местоположении их избирательных участков, работе участковых комиссий, способах связи с ними, а также днях и времени голосования.

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«Все наши информаторы одеты в специальные форменные куртки с надписью, значком, имеют при себе именной бейдж», — поделился председатель территориальной избирательной комиссии Александр Игнатов.

Многие из жителей Одинцова, как добавил Игнатов, уже знают о датах выборов. Также много заинтересованных возможностью дистанционного голосования.

Активная информационная кампания продолжится до голосования, чтобы максимально охватить всех потенциальных избирателей и обеспечить высокую явку на выборах президента России в 2024 году.

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