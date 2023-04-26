Подмосковье 26 апреля 2023, 12:51 Инфографику с ценами на проезд в электричках опубликовали в Подмосковье 1 / Мособлкомцен

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Стоимость проезда в электропоездах Подмосковья изменилась в 2023 году, сообщила пресс-служба Комитета по ценам и тарифам Московской области. Новая система тарифов действует в транспорте региона с 2 января.

Жителям Подмосковья подготовили инфографику о действующих тарифах в зонах «Пригород» и «Центр». У пассажиров есть возможность совершать пересадки с электропоездов на метро без дополнительной платы.

Также комитет подготовил перечень стоимости проезда в общественном транспорте региона. Информацию об актуальных ценах можно узнать в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к летнему сезону в регионе.

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