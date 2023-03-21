Подмосковье 21 марта 2023, 18:04 Инфляция в Подмосковье снизилась до 13% в феврале

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Инфляция в Подмосковье снижается второй месяц подряд. Так, в феврале 2023 года показатели замедлились до 13,00% с 13,47% в январе.

«Влияние на динамику инфляции в Подмосковье оказали расширение предложения на некоторых товарных рынках, снижение затрат производителей отдельных пищевых продуктов, а также сдержанный потребительский спрос на ряд непродовольственных товаров», — пояснила эксперт экономического управления ГУ Банка России по ЦФО Оксана Винокурова.

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По итогам февраля годовой темп прироста цен на региональном продовольственном рынке снизился на 0,82 п. п., до 8,97%, по сравнению с 9,79% в январе. Также повышение объемов производства в животноводческих хозяйствах увеличило предложение мяса, что повлияло на снижение издержек производителей полуфабрикатов. Непродовольственная инфляция в Подмосковье снизилась в феврале более чем на 1 п. п., до 13,85% с 14,92% в январе.

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«Подмосковный бизнес продолжает адаптироваться к текущим экономическим условиям. Предприятия-переработчики меняют схемы поставок, наращивают запасы», — прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил предпринимателей за стойкость независимо от внешних факторов и отметил, что развитие инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест по-прежнему имеют важное значение в условиях СВО.

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