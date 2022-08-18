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    18 августа 2022, 12:34

    Инфляция уменьшилась на 16% в Подмосковье

    Александра Перепечаева, Оксана Кононенко

    Инфляция в Подмосковье снижается третий месяц. Так, по итогам июля она уменьшилась на 16,55 после 17,56% в июне. Рост цен заметнее всего снизился на фрукты и овощи.

    Инфляция уменьшилась на 16% в Подмосковье

    На снижение инфляции повлияли укрепление рубля, рост предложения некоторых товаров и сдержанный спрос, рассказали в главном управлении Банка России.

    Снижение оказалось заметнее всего среди продуктов — до 15,89%. На это повлияли увеличение импортных поставок и расширение ассортимента российской продукции. Рост цен снизился на картофель, яблоки, груши, апельсины, бананы, капусту, морковь и свеклу. Кроме того, снизилась инфляция на свинину и мясо птицы благодаря наращиванию производства в регионе. Среди других товаров цены стали расти медленнее на автомобили и шины, мебель и стройматериалы.

    Инфляция по стране по итогам июля составила 15,1%. Банк России ожидает, что к концу года она снизится до 12%.

    Бизнес-омбудсмен региона Владимир Головнев отметил, что на рост цен оказывает влияние сезонность.

    «Но в целом ситуация в бизнесе более-менее стабилизировалась. Разорванные деловые связи и логистика либо восстановлены, либо найдены альтернативы, ключевая ставка вернулась к нормальным показателям», — сказал он.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на открытии завода «Сыровар» в Дмитрове. На нем будут производить 5,5 тысячи тонн сыра ежегодно.