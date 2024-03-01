Подмосковье 01 марта 2024, 12:30 Инфляция снизилась в Подмосковье в январе Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Годовая инфляция в Московской области снизилась до 7,15% с 7,28% в январе 2024 года. Ее сокращение связано с увеличением предложения определенных услуг и ослаблением потребительского спроса на непродовольственные товары в Подмосковье.

Цены на продукты питания в регионе увеличились на 0,16%, в то время как по всей России происходило снижение годовых темпов инфляции. Особенно выросли цены на колбасные изделия, яйца, свинину и говядину из-за ряда факторов, таких как повышение расходов производителей, рост цен на электроэнергию и комбикорма. Также неблагоприятная эпизоотическая ситуация в некоторых регионах затруднила поставку яиц, не удовлетворив высокий спрос на них.

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В Московской области отмечалось замедление роста цен на непродовольственные товары на 0,44%, достигнув уровня 6,18%. Ограниченный спрос на подержанные иномарки и рост стоимости автокредитования оказали влияние на эту динамику.

Цены на услуги в Подмосковье замедлили рост до 9,06% и 8,09% соответственно. Рост стоимости туристических путешествий за рубеж выявил более медленный темп в январе из-за расширения географии авиарейсов.

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