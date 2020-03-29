Инфекционный центр в Жуковском примет пациентов в апреле

Один из семи инфекционных центров для больных COVID-19 откроется в апреле в Жуковском. Соответствующее поручение ранее дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева, уже 29 марта на объект вышли 70 рабочих. Сейчас они проверяют инженерные системы стационара Жуковской городской больницы.

Источник фото: телеканал «360»

«Предстоит демонтаж существующих конструкций и вывоз мебели, монтаж систем вентиляции и подачи медицинских газов, создание фильтр блока и изолированных палат», — подчеркнул Локтев.

Источник фото: телеканал «360»

Министр уточнил, что сроки, в которые должен открыться инфекционный центр, крайне сжаты. Первых пациентов корпус сможет принять уже в апреле — не позже середины месяца. Всего в инфекционном центре смогут разместить 60 больных.