    29 марта 2020, 12:46

    Инфекционный центр в Жуковском примет пациентов в апреле

    Екатерина Керсипова

    Один из семи инфекционных центров для больных COVID-19 откроется в апреле в Жуковском. Соответствующее поручение ранее дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
    Инфекционный центр в Жуковском примет пациентов в апреле

    По словам министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева, уже 29 марта на объект вышли 70 рабочих. Сейчас они проверяют инженерные системы стационара Жуковской городской больницы.

    Инфекционный центр в Жуковском примет пациентов в апреле | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Предстоит демонтаж существующих конструкций и вывоз мебели, монтаж систем вентиляции и подачи медицинских газов, создание фильтр блока и изолированных палат», — подчеркнул Локтев.

    Инфекционный центр в Жуковском примет пациентов в апреле | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Министр уточнил, что сроки, в которые должен открыться инфекционный центр, крайне сжаты. Первых пациентов корпус сможет принять уже в апреле — не позже середины месяца. Всего в инфекционном центре смогут разместить 60 больных.