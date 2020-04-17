Инфекционный стационар для 66 пациентов с коронавирусом создадут в Шатуре в кратчайшие сроки

Сейчас детский корпус перепрофилируют. Количество мест для пациентов увеличат с 40 до 66, а к 46 койкам подведут кислород.

Работы по обустройству стационара начались две недели назад. Строители почти полностью привели в порядок первый этаж, а второй капитально отремонтировали в начале года. В боксах и полубоксах сейчас заменили окна, двери, сантехнику и плитку.

Завершить оставшиеся работы планируют в течение недели. На особый контроль это взял глава округа Алексей Артюхин. Он уже проверил подготовку стационара вместе с главным врачом больницы Анной Захаровой.

Я думаю, осталась неделя. Ждем оборудование. Самое главное здесь — это подвести кислород. Аппараты ИВЛ тоже должны поступить к концу месяца Алексей Артюхин.

Четыре человека с СОVID-19 из Шатуры лечатся в стационарах Подмосковья. Еще двое — на амбулаторном наблюдении дома. За состоянием их здоровья ежедневно следят врачи.

В апреле инфекционные отделения развернут еще в Подольске, Жуковском, Звенигороде, Талдоме, Егорьевске, Солнечногорске. За короткие сроки область получит медицинские учреждения, специально оборудованные для диагностики и лечения COVID-19.