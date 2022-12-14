Подмосковье 14 декабря 2022, 15:25 Инфекционный корпус центральной больницы капитально отремонтировали в Луховицах

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Инфекционное отделение центральной больницы в Луховицах заработало после капитального ремонта. В ходе работ был выполнен ремонт фасада, кровли, проведены внутренние отделочные работы, а также заменены коммуникации и мебель.

«Наше отделение полностью соответствует всем современным требованиям. Одновременно здесь могут проходить лечение 28 пациентов. В отделении оборудованы три мельцеровских бокса и две боксированные палаты», — рассказала главный врач Луховицкой больницы Галина Пончакова.

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На капитальный ремонт корпуса было выделено более 70 миллионов рублей.

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Отмечается, что в инфекционном корпусе была установлена мощная приточно-вытяжная вентиляция с биологическими фильтрами. Палаты для пациентов также сделали комфортными, а в помещениях установили ночное освещение. Для маломобильных граждан обустроили подъездные пути. Подъехать к больнице также стало проще: дороги отремонтировали и сделали удобный подъезд для машин скорой медицинской помощи.

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