Подмосковье 14 марта 2023, 13:19 Инфекционный корпус капитально отремонтировали в больнице в Луховицах

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Инспекторы проверили капитальный ремонт инфекционного отделения в больнице на улице Мира в Луховицах. Там обновили внутреннюю отделку, крышу и фасад, заменили коммуникации и установили новую мебель. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

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Здание было построено в 1956 году и давно нуждалось в ремонте. Во время пандемии отделение перепрофилировали в ковид-госпиталь пять раз.

«Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами ГБУ МО „УТНКР“ гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете и использование качественных строительных материалов», — рассказал глава министерства Антон Велиховский.

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