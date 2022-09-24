Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах | 360°

Подмосковье 24 сентября 2022, 19:31 Поделиться Telegram

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Viber Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

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В Луховицах завершается ремонт инфекционного корпуса больницы. В переделке здание 1956 года постройки нуждалось давно.

Во время пандемии инфекционное отделение пять раз перепрофилировалось в ковидный госпиталь. Придать зданию современный вид помогла программа «Здравоохранение Подмосковья».

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«Здание преобразится на 100%. Здесь еще не доделан фасад, электрика, установка сантехники. Здесь ждут особых панелей, они моющиеся, бактерицидные», — рассказала главный врач ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» Галина Пончакова.

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В больнице проведут замену кровли, коммуникаций, окон, дверей и полов. В здании установят также современную пропускную систему и смонтируют новую вентиляцию. В данный момент строители опережают график работ.

«Формально 70% выполнено, буквально две-три недели и все общестроительные работы будут закончены», — подчеркнул глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Цветовая гамма палат будет выдержана в едином стиле. Во взрослых отделениях будет сине-бело-серая цветовая гамма, у маленьких пациентов стены будут покрашены в желтый и зеленый цвета.

Мебель и оборудование для инфекционного отделения уже закуплены. Завершат работы в ноябре.

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