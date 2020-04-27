Инфекционное отделение в Одинцовской больнице начало прием пациентов с СОVID-19. Там смогут лечить до 300 человек
«Мы в сжатые сроки выполнили необходимые работы. В новом инфекционном корпусе есть все необходимое для качественной диагностики и лечения пациентов: КТ, рентген-аппарат, ИВЛ. Ко всем 300 койкам подведен кислород. Развернута реанимация на 65 коек», — пояснила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Она отметила, что первые пациенты уже поступили в отделение.
На сегодняшний день это второе инфекционное отделение для пациентов с СОVID-19 в Одинцовской больнице.
Первым принимать пациентов с коронавирусной инфекцией стало действующее инфекционное отделение. Его расширили с 75 до 130 коек.
Помимо этого, перепрофилировали Центр восстановительной медицины в Звенигороде. Также в Одинцове заработал инфекционный военный центр для лечения больных.