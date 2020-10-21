Инфекционное отделение для борьбы с COVID-19 вновь заработало в Можайске

В Можайске вновь заработало инфекционное отделение для пациентов с COVID-19. В условиях пандемии одна из основных задач областного правительства — обеспечить жителей необходимой медицинской помощью.

Для этого родильный дом Можайска на время приостановил свою работу, чтобы лечить пациентов с коронавирусом. Это сделали по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он подчеркнул, что сегодня область проводит большую работу по созданию дополнительного коечного фонда. Места для пациентов с коронавирусом открывают по географическому принципу — это важно, чтобы не было перепробега машин скорой помощи.

Так, родильный дом Можайска вновь временно переоборудуют в инфекционное отделение. Оно сможет принимать у себя жителей этого и соседних городских округов.

На период изменений будущих мам определят в перинатальный центр Наро-Фоминска. Экстренные роды примут в палатах одного из корпусов центральной районной больницы Можайска, сказал глава муниципалитета Дмитрий Абаренов.

И от нас с вами зависит то, как ситуация будет развиваться дальше. Давайте прислушаемся к рекомендации носить маски, перчатки, будем более внимательно относиться к себе и другим людям Дмитрий Абаренов.

Ранее стало известно, что число коек для пациентов с COVID-19 в Подмосковье значительно увеличат.