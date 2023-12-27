Подмосковье 27 декабря 2023, 07:30 Инфекционное отделение Осташевской больницы открыли после ремонта под Волоколамском Наталья Котова

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В Волоколамской городском округе открыли после ремонта инфекционное отделение Осташевской больницы. Также привели в порядок отделение сестринского ухода. Работы провели по программе «Здравоохранение Подмосковья».

Здания 1967 года постройки начали модернизировать в апреле прошлого года. В главном корпусе медучреждения ремонт еще продолжается.

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Специалисты заменили инженерные системы, электрику, привели в порядок кровлю, фасад, фундамент, выполнили внутреннюю отделку, установили новые системы и средства противопожарной защиты. Всю мебель в отделении также заменили. Палаты оборудовали системой подачи кислорода.

«В следующем году откроем после масштабного обновления главный корпус Осташёвской больницы, который включает в себя и поликлиническое отделение. Сейчас работы на объекте продолжаются. Подрядчик идёт в графике, даже с небольшим опережением», — рассказала временно исполняющая полномочия главы Волоколамска Наталья Козлова.

Отделения привели к единому региональному стандарту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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