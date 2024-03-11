Подмосковье 11 марта 2024, 11:39 Инфекционист Ольга Кандоба рассказала об уникальности лечения гепатита C в Подмосковье Врач-инфекционист, младший научный сотрудник отдела детских инфекционных заболеваний НИКИ детства Ольга Кандоба / НИКИ детства

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Неделя по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С пройдет в России с 11 по 17 марта. О методах лечения и способах передачи заболевания рассказала инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

По словам врача, сейчас гепатитом С болеют более 13 миллионов детей до 15 лет в мире. Это в восемь раз больше, чем носителей ВИЧ. Недуг передается от матери при рождении, а также при контакте с нестерильным инструментом во время медицинских манипуляций. Заболевание может протекать бессимптомно на протяжении 20 лет.

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«Можно заразиться также при контакте с нестерильным инструментом во время медицинских манипуляций, при нанесении татуировок и перманентного макияжа, пирсинге, употреблении инъекционных и интраназальных наркотиков, реже — при половых контактах», — рассказала Ольга Кандоба.

Она добавила, что профилактической вакцины от вируса нет, однако заболевание полностью излечимо. Получить такую терапию в Подмосковье можно в специализированном центре на базе НИКИ. В ходе лечения пациентов сопровождает команда врачей из педиатра, инфекциониста, иммунолога и гастроэнтеролога.

«Наш Центр — пионер в лечении детей с хроническим гепатитом С в возрасте от трех лет безинтерфероновыми схемами. Начав терапию, мы получили потрясающие результаты: после лечения — 100%-ное излечение, вирус в анализах не обнаруживается, препарат не дает осложнений», — добавила Ольга Кандоба.

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