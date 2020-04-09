Инфекционист Минздрава Подмосковья объяснила, почему больных COVID-19 становится больше даже во время изоляции

В эфире «360» главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина ответила на вопросы относительно ситуации с коронавирусом в регионе. В частности, она объяснила, почему идет вторая неделя самоизоляции, но по Москве и области динамика продолжает расти.

«Самый простой вопрос, который может возникнуть. Вы знаете, что инфекционный период коронавирусной инфекции на сегодняшний день не меньше 14 дней. Чтобы заболеваемость стала снижаться, как минимум на изоляции надо находиться месяц. Потому что то, что мы получаем от первых людей контакт, в течение 14 дней мы будем выявлять тех пациентов, которые контактировали с первыми пациентами», — сказала главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.

Соответственно, в геометрической прогрессии это будет продолжаться, потому что каждый может заразить 20-30 человек, а выявить за эти несколько дней их просто нет возможности, добавила она.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации реутовской больницы Сергей Семин в эфире «360» отметил, что люди стали чаще обращаться к врачам и более серьезно относиться к любым ухудшениям здоровья.

«Люди на самом деле стали обращаться за врачебной помощью чаще, потому что они действительно напуганы, они переживают за свое здоровье, за здоровье своих близких, и поэтому пациенты замечают малейшие признаки острой респираторной инфекции — стараются вызвать врача. На самом деле, это правильно. Лучше пациент выслушает рекомендации врача, чем будет действовать в одиночку», — сказал Сергей Семин.