Подмосковье 29 декабря 2023, 13:55 Инфекционист Домодедовской больницы Ирина Шилкина дала советы для избежания отравления после новогоднего застолья Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Врач-инфекционист Домодедовской больницы Ирина Шилкина рассказала, как избежать пищевого отравления после новогоднего застолья. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«Чаще всего инфицированными могут быть морепродукты, яйца, мясо, сметана и майонез, которыми традиционно заправляют всеми любимый „оливье“, а также грибы, домашние консервы, сырые овощи и фрукты, торты и так далее. Покупая в магазине готовую консервацию, рыбную, мясную или кондитерскую продукцию, внимательно изучите сроки годности и условия хранения продуктов», — порекомендовала специалист.

Реклама

По ее словам, не нужно запасать впрок скоропортящиеся продукты. Также оптимально приготовить блюда на один-два дня. Кроме того, новогодние блюда не нужно оставлять на столе до утра, чтобы минимизировать их порчу и дальнейшее отравление. У каждого угощения есть сроки хранения в холодильнике, например, для холодца это 12 часов, а приготовленного мяса — до 48 часов.

Признаками кишечной инфекции являются повышенная температура, боли в животе, жидкий стул, рвота, тошнота и слабость. Если человек почувствовал недомогание, то ему следует выпить от одного до трех стаканов теплой воды и вызвать рвоту, после этого соблюдать диету и покой.

В случае обморока и высокой температуры следует обратиться к врачу. Это симптомы тяжелого отравления, когда восстановление необходимо под наблюдением специалиста.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».