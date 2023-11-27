Подмосковье 27 ноября 2023, 14:17 Инфекционист Антон Жильцов рассказал о новой простуде с затяжным эффектом у детей Unsplash

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Случаи затяжной простуды до 90 дней все чаще отмечаются в России, при этом болеют как взрослые, так и дети. Врач-инфекционист НИКИ детства Антон Жильцов рассказал о симптомах болезни.

При затяжной ОРВИ отмечаются кашель, боли в животе, расстройство кишечника, повышенное потоотделение. Эти симптомы могут сохраняться на протяжении трех месяцев после начала болезни.

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«Сообщения о новом затяжном ОРВИ сейчас фиксируются во многих странах. Клинические проявления болезни чем-то напоминают коклюш. Часто в начале заболевания пропадает голос на несколько дней. Температура поднимается не выше 37,5 градуса, но при этом заболевшие чувствуют слабость, вялость, ломоту в суставах и усталость, как будто пробежали марафон. А потом начинается выматывающий кашель, который длится неделями и даже месяцами», — рассказал Антон Жильцов.

Инфекция не похожа на грипп, при котором сразу поднимается температура.

«Медики пока теряются в догадках, что это такое. Новый ли это вирус или нет, можно будет сказать только когда появится тест-система. А пока ее нет, мы можем только проводить параллели и строить предположения», — добавил врач-инфекционист НИКИ детства.

Длительную форму респираторной вирусной инфекции впервые заметили ученые Лондона. Пока в научной литературе о ней ничего не говорилось, заключил специалист.

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