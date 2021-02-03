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    03 февраля 2021, 13:23

    Индустриальный парк «Волоколамск» подготовили к приему резидентов

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковный индустриальный парк «Волоколамск» уже готов принять первых резидентов. Он разместился более чем на 60 гектарах.
    Индустриальный парк «Волоколамск» подготовили к приему резидентов | Изображение 1

    Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    Здесь смогут расположиться промышленные производства с санитарно-защитной зоной до 100 метров

    Екатерина Зиновьева.

    Резиденты получат земельные участки в аренду без проведения торгов с правом выкупа после завершения строительства.

    Еще инвесторов обеспечат льготами. Например, компенсацией затрат на создание инженерной инфраструктуры.

    Благодаря индустриальному парку жители Московской области получат дополнительные рабочие места рядом с домом.

    Компании, желающие оказаться в новой промышленной зоне, могут подать заявки по телефону 0150 или на инвестиционном портале.