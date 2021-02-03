03 февраля 2021, 13:23
Индустриальный парк «Волоколамск» подготовили к приему резидентов
Подмосковный индустриальный парк «Волоколамск» уже готов принять первых резидентов. Он разместился более чем на 60 гектарах.
Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Здесь смогут расположиться промышленные производства с санитарно-защитной зоной до 100 метров
Екатерина Зиновьева.
Резиденты получат земельные участки в аренду без проведения торгов с правом выкупа после завершения строительства.
Еще инвесторов обеспечат льготами. Например, компенсацией затрат на создание инженерной инфраструктуры.
Благодаря индустриальному парку жители Московской области получат дополнительные рабочие места рядом с домом.
Компании, желающие оказаться в новой промышленной зоне, могут подать заявки по телефону 0150 или на инвестиционном портале.