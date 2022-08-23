Индустриальный парк в Домодедове создаст еще 500 рабочих мест

Новое здание площадью почти 30 тысяч квадратных метров запустили в индустриальном парке «PNK парк Домодедово 1». Здесь будут размещаться производственно-складские объекты.

«Объем инвестиций российского девелопера PNK group составил два миллиарда рублей. На территории подмосковного индустриального парка будет дополнительно создано 500 рабочих мест для жителей региона», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«PNK парк Домодедово 1» общей площадью 1000 гектаров расположен между федеральными трассами М-2 и М-4, в 17 километрах от МКАД и в девяти километрах от ЦКАД. На данный момент здесь уже работают два резидента — компания «ВсеИнструменты.ру», которая недавно запустила вторую очередь складского комплекса площадью 94 тысячи квадратных метров, и компания «ВкусВилл». Суммарный объем инвестиций резидентов составляет порядка восьми миллиардов рублей. В компаниях трудоустроено 1655 жителей Московской области.

В этом году PNK group уже построила первое здание на территории нового индустриального парка «PNK парк Пушкино 2», где будет создано свыше 2000 рабочих мест. Подобрать площадку для размещения бизнеса в этой или другой индустриальной зоне Подмосковья можно на инвестиционном портале Московской области.

Московская область удерживает высокие позиции по индексу промышленного и экономического развития в стране, несмотря на изменившиеся условия и действие санкций. Регион продолжает развивать программы импортозамещения и привлекать инвесторов, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.