Индустриальный парк «Новосидориха» появится в Шатуре. Работу получат 1300 человек

Новый индустриальный парк «Новосидориха» откроют в подмосковной Шатуре. Это мебельный кластер, который займет участок площадью 71,9 гектара. Стройка начнется в следующем году.

Здесь предусмотрят все условия для малого и среднего бизнеса. В проект вложат свыше 850 миллионов рублей. Об этом рассказала министр инвестиций региона Наталья Егорова.

Мы сопровождаем проект на всех стадиях создания там инженерной и транспортной инфраструктуры. Рабочими местами будет обеспечено более 1300 человек Наталья Егорова.

Она уточнила, что Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья поможет управляющей компании в поиске резидентов. Ранее Наталья Егорова сказала, что их привлечение в индустриальные парки — один из приоритетов для региона.

Подмосковье заняло пятую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. Его составили в Агентстве стратегических инициатив.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что еще пять лет назад область стартовала с 22-й позиции. По его словам, правительство серьезно работает над тем, чтобы в каждом муниципалитете был, например, индустриальный парк. Кроме того, власти заботятся о защите инвесторов.

Подобрать инвестиционную площадку предприниматели могут на портале invest.mosreg.ru.