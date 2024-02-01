Подмосковье 01 февраля 2024, 18:00 Индустриальный парк «Клин» включили в федеральный реестр после проверки Минпромторга Мининвест

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Проверку на соответствие требованиям провели в индустриальном парке «Клин». Приказом Минпромторга России промышленную площадку включили в федеральный реестр.

«Площадь индустриального парка „Клин“ составляет 58 гектаров, включая свыше 180 тысяч квадратных метров производственных площадей. Сегодня здесь работает уже 21 компания. Общий объем инвестиций этих резидентов составляет 5,8 миллиарда рублей. На предприятиях создано более 1150 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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В парке «Клин» работает, например, Новосибирский завод сэндвич-панелей. В запуск этого производства инвестировали 250 миллионов рублей.

Подобрать площадку для реализации проекта в индустриальных парках Подмосковья можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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