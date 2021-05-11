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    11 мая 2021, 11:55

    Индустриальный парк «Кашира» газифицируют в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Газопровод в индустриальном парке Каширы построят к третьему кварталу 2021 года. Он протянется сразу на три километра и сможет обеспечить голубым топливом всю территорию.

    Индустриальный парк «Кашира» газифицируют в 2021 году | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, там уже завершили проектирование по электричеству и по очистным сооружениям.

    Подмосковье с каждым годом становится более благоприятным для инвесторов регионом. Все действующие площадки активно развиваются, повышают качество инфраструктуры

    Екатерина Зиновьева.

    Она добавила, что в Московской области создают новые особые экономические зоны и индустриальные парки.

    «Среди них индустриальный парк „Кашира“. Здесь идет работа по прокладке внутренних дорог», — сказала Зиновьева.

    Она подчеркнула, что здесь создадут все условия, необходимые резидентам индустриального парка для успешной реализации своих проектов.