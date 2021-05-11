Индустриальный парк «Кашира» газифицируют в 2021 году

Газопровод в индустриальном парке Каширы построят к третьему кварталу 2021 года. Он протянется сразу на три километра и сможет обеспечить голубым топливом всю территорию.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, там уже завершили проектирование по электричеству и по очистным сооружениям.

Подмосковье с каждым годом становится более благоприятным для инвесторов регионом. Все действующие площадки активно развиваются, повышают качество инфраструктуры Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в Московской области создают новые особые экономические зоны и индустриальные парки.

«Среди них индустриальный парк „Кашира“. Здесь идет работа по прокладке внутренних дорог», — сказала Зиновьева.

Она подчеркнула, что здесь создадут все условия, необходимые резидентам индустриального парка для успешной реализации своих проектов.