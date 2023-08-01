Подмосковье 01 августа 2023, 17:49 Индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске стал одним из крупнейших складов в стране в 2023 году пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Индустриальный парк «Есипово-3» в Солнечногорске попал во всероссийский рейтинг, став одним из крупнейших объектов складской недвижимости в 2023 году. Комплекс занимает 33,5 тысячи квадратных метров территории.

Сегодня солнечногорский индустриальный парк считается одним из самых престижных производственно-складских комплексов в России. Там размещаются блоки, предназначенные для складской и промышленной недвижимости. Они работают в формате промышленного коворкинга, не имеющего аналогов в стране.

Так, резиденты получают готовое помещение под производство со всеми необходимыми современными коммуникациями и комфортными условиями для работы. На территории можно разместить производство, склад или офис. При этом жители округа обеспечены рабочими местами.

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