Индустриальные площадки Подмосковья вошли в топ-10 рейтинга инвестпривлекательности

Пять индустриальных площадок региона оказались в списке самых привлекательных для инвесторов бизнес-площадок России.

Три особые экономические зоны и два индустриальных парка Московской области вошли в топ-10. О результатах исследования, подготовленного аналитическим центром «Эксперт», рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Сегодня Подмосковье — лидер по числу ОЭЗ в стране, в регионе их пять. Кроме того, в области создано 63 индустриальных парка и 18 технопарков. Ежегодно инвестиционные площадки Московской области становятся лидерами рейтингов и входят в число лучших бизнес-площадок России. В этом году высокую оценку экспертов аналитического центра получили особые экономические зоны «Дубна», «Исток» и «Ступино-Квадрат», а также индустриальные парки «Богородский» и «Серпухов», — сообщила Екатерина Зиновьева.

При составлении рейтинга оценивалась инвестпривлекательность 120 индустриальных площадок России. Кроме того, важными параметрами оценки стали: уровень клиентоориентированности, удобство локации, стоимость ресурсов, налоговые и таможенные льготы, созданные для инвесторов.

Сейчас на территории пяти особых экономических зон Подмосковья работают 211 резидентов. С начала их деятельности общий объем инвестиций составил 109,5 миллиарда рублей.

Более 1000 компаний ведут деятельность в индустриальных парках региона. Созданная инфраструктура и меры государственной поддержки обеспечивают инвестпривлекательность индустриальных площадок Подмосковья, что способствует привлечению инвестиций в регион.