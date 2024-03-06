Подмосковье 06 марта 2024, 16:40 Индустриальные парки Подмосковья заполнили до 87,5% Пресс-служба Мининвеста МО

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Заполняемость индустриальных парков Московской области выросла до 87,5%. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На данный момент в Подмосковье работает 69 индустриальных парков, три из которых запустили в 2023 году. Всего же общее число резидентов превышает 1,5 тысячи.

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«Спрос на локализацию в индустриальных парках региона высок. Только за прошлый год на эти площадки „пришли“ более 170 компаний, готовых инвестировать в свои проекты порядка 50 миллиардов рублей», — отметила Зиновьева.

Напомним, подобрать площадку для реализации проекта в индустриальных парках Подмосковья можно на инвестиционной карте.

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