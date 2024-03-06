06 марта 2024, 16:40
Индустриальные парки Подмосковья заполнили до 87,5%
Заполняемость индустриальных парков Московской области выросла до 87,5%. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На данный момент в Подмосковье работает 69 индустриальных парков, три из которых запустили в 2023 году. Всего же общее число резидентов превышает 1,5 тысячи.
Реклама
«Спрос на локализацию в индустриальных парках региона высок. Только за прошлый год на эти площадки „пришли“ более 170 компаний, готовых инвестировать в свои проекты порядка 50 миллиардов рублей», — отметила Зиновьева.
Напомним, подобрать площадку для реализации проекта в индустриальных парках Подмосковья можно на инвестиционной карте.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Инвестиции
Бизнес
Промышленность
Реклама
Реклама