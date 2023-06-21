21 июня 2023, 14:00
Индустриальные парки Подмосковья создали почти 66 тысяч рабочих мест за время работы
Компании, работающие на площадках индустриальных парков Московской области, создали 65,9 тысячи рабочих мест. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Сейчас в Подмосковье 67 индустриальных парков, где работают 1283 компании. Эти промышленные, производственные и логистические площадки создали десятки тысяч рабочих мест для жителей региона. Число резидентов продолжает расти — только с начала года ими стали более 40 компаний.
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В 2023 году в Подмосковье создадут еще четыре индустриальных парка. Ожидается, что объем инвестиций будущих резидентов превысит 25 миллиардов рублей, а число созданных рабочих мест составит около 12 тысяч.
Подобрать участки для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках Подмосковья, можно на интерактивной карте на инвестиционном портале Московской области.
Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.
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