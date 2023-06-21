Подмосковье 21 июня 2023, 14:00 Индустриальные парки Подмосковья создали почти 66 тысяч рабочих мест за время работы Мининвест

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Компании, работающие на площадках индустриальных парков Московской области, создали 65,9 тысячи рабочих мест. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас в Подмосковье 67 индустриальных парков, где работают 1283 компании. Эти промышленные, производственные и логистические площадки создали десятки тысяч рабочих мест для жителей региона. Число резидентов продолжает расти — только с начала года ими стали более 40 компаний.

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В 2023 году в Подмосковье создадут еще четыре индустриальных парка. Ожидается, что объем инвестиций будущих резидентов превысит 25 миллиардов рублей, а число созданных рабочих мест составит около 12 тысяч.

Подобрать участки для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках Подмосковья, можно на интерактивной карте на инвестиционном портале Московской области.

Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.