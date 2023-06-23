Подмосковье 23 июня 2023, 10:32 Индустриальные парки Подмосковья привлекли почти 500 миллиардов рублей инвестиций за время работы Министерство инвестиций, промышленности и науки МО / Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Объем инвестиций резидентов индустриальных парков Подмосковья превысил 470 миллиардов рублей. Об итогах работы площадок рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас резидентами индустриальных парков в Подмосковья являются около 1,3 тысячи компаний. Они представляют самые разные отрасли экономики: от фармацевтики до пищевой промышленности и логистики. За все время работы инвесторы вложили в реализацию своих проектов 470,9 миллиарда рублей.

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Площадь индустриальных парков Подмосковья составляет 3,2 тысячи гектаров. Заполняемость площадок на сегодняшний день превышает 84%.

Чтобы сделать запуск нового производства максимально простым и быстрым, инвесторам предлагают решения в формате «Подмосковье индастриал». Это уже готовые боксы для предприятий, где предусмотрены все условия: от инженерных коммуникаций до инфраструктуры. Приобрести такую недвижимость можно с помощью подмосковной программы «Промышленная ипотека».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Регион вошел в первую тройку по России по этому показателю.

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