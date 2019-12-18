    18 декабря 2019, 19:00

    Индонезия назвала уникального подмосковного производителя своим лучшим партнером

    Елена Глущенкова, Юлия Уткина

    Сегодня Чрезвычайный и Полномочный посол Индонезии в Российской Федерации и Республике Беларусь Мохамад Вахид Суприяди вручил генеральному директору холдинга «Союзснаб» из городского округа Красногорск Денису Черникову правительственную награду Республики Индонезия Primaduta Award.
    Индонезия назвала уникального подмосковного производителя своим лучшим партнером

    Как отметил в ходе церемонии посол, это награда присуждается за многолетнее сотрудничество, совместные научные разработки и вклад в развитие экономики Индонезии. В этом году ее были удостоены только 45 компаний из 31 страны мира.

    «В России АО «Союзснаб» — единственная компания, удостоенная такой высокой награды. Среди номинантов этого года такие известные компании, как Тойота, Сузуки и другие», — сказал Махаммад Вахид Суприяди.

    Генеральный директор ГК «Союзснаб» Денис Черников отметил, что для компании это значимая награда.

    «По сути, она венчает нашу 25-летнюю историю работы с индонезийскими партнерами. Это огромный труд наших специалистов в области науки, потому что совместными усилиями созданы уникальные продукты очень важные для пищевой промышленности, для нашего сельского хозяйства. Эта награда для всего нашего коллектива является ключевой и очень приятно, что правительство Индонезии оценило наш труд такой высокой наградой», — прокомментировал событие генеральный директор группы компаний «Союзснаб» Денис Черников.

    По словам заместитель председателя правительства Московской области Вадима Хромова, «Союзснаб» — один из крупнейших экспортеров региона, компания обладает 10 патентами и 30 уникальными разработками в сфере производства пищевых ингредиентов для хлебопекарной, масложировой, мясной, кондитерской отрасли, промышленной микробиологии и пищевой химии.

    «Союзснаб» работает в Подмосковье с 1996 года и сегодня насчитывает коллектив из более чем 1800 человек. Сегодня около 25% продукции компании идет на экспорт в более чем 10 стран. Только в 2018 году она поставили товаров в зарубежные страны на 30 млн долларов США», — рассказал Вадим Хромов.

    Зампред отметил, что правительство Подмосковья оказывает поддержку в развитии экспорта холдинга.