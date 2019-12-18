Индонезия назвала уникального подмосковного производителя своим лучшим партнером

Сегодня Чрезвычайный и Полномочный посол Индонезии в Российской Федерации и Республике Беларусь Мохамад Вахид Суприяди вручил генеральному директору холдинга «Союзснаб» из городского округа Красногорск Денису Черникову правительственную награду Республики Индонезия Primaduta Award.

Как отметил в ходе церемонии посол, это награда присуждается за многолетнее сотрудничество, совместные научные разработки и вклад в развитие экономики Индонезии. В этом году ее были удостоены только 45 компаний из 31 страны мира.

«В России АО «Союзснаб» — единственная компания, удостоенная такой высокой награды. Среди номинантов этого года такие известные компании, как Тойота, Сузуки и другие», — сказал Махаммад Вахид Суприяди.

Генеральный директор ГК «Союзснаб» Денис Черников отметил, что для компании это значимая награда.

«По сути, она венчает нашу 25-летнюю историю работы с индонезийскими партнерами. Это огромный труд наших специалистов в области науки, потому что совместными усилиями созданы уникальные продукты очень важные для пищевой промышленности, для нашего сельского хозяйства. Эта награда для всего нашего коллектива является ключевой и очень приятно, что правительство Индонезии оценило наш труд такой высокой наградой», — прокомментировал событие генеральный директор группы компаний «Союзснаб» Денис Черников.

По словам заместитель председателя правительства Московской области Вадима Хромова, «Союзснаб» — один из крупнейших экспортеров региона, компания обладает 10 патентами и 30 уникальными разработками в сфере производства пищевых ингредиентов для хлебопекарной, масложировой, мясной, кондитерской отрасли, промышленной микробиологии и пищевой химии.

«Союзснаб» работает в Подмосковье с 1996 года и сегодня насчитывает коллектив из более чем 1800 человек. Сегодня около 25% продукции компании идет на экспорт в более чем 10 стран. Только в 2018 году она поставили товаров в зарубежные страны на 30 млн долларов США», — рассказал Вадим Хромов.

Зампред отметил, что правительство Подмосковья оказывает поддержку в развитии экспорта холдинга.