Подмосковье 20 января 2023, 11:43 Индивидуальным предпринимателям Подмосковья напомнили о возможности получить грант

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Московская область осуществляет поддержку индивидуальных предпринимателей в виде грантов от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Претендовать на них могут субъекты МСП Подмосковья, включенные в перечень социальных в 2021 или в 2022 годах. Всего в Московской области на данный момент зарегистрировано 807 предприятий со статусом «социальное».

К социальным предприятиям относятся те МСП, которые обеспечивают занятость социально уязвимым категориям граждан, в том числе инвалидов. Для участия в конкурсе важно, чтобы количество работников предприятия данных категорий составляла не менее 50%, а доля расходов на их зарплату — не менее 25%.

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«В 2023 году на развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области, в том числе предоставление грантов социальным предпринимателям, в бюджете региона предусмотрены средства — около 2 миллиардов рублей», — отметил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

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Также с этого года на субсидию могут рассчитывать индивидуальные предприниматели, которые сами относятся к категории инвалидов, при этом осуществляют деятельность без наемных работников.

Подать заявку на получение гранта можно на портале госуслуг. Отмечается, что выигранные средства нельзя использовать для уплаты налогов, сборов, процентов по займам и кредитам.

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