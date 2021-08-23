Индивидуальные гонки экипажей танкового биатлона начались в Алабине. Прямая трансляция

Индивидуальные гонки экипажей танкового биатлона начались в Алабине. 22 августа там стартовали самые зрелищные соревнования — Армейские международные игры — 2021. «360» ведет трансляцию конкурса.

В соревнованиях примут участие команды из 20 стран: России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Лаоса, Мали, Монголии, Мьянмы, Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

В рамках состязаний по танковому биатлону все команды разделили на два дивизиона. В первый попали Россия, Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Китай, Монголия, Сербия, Сирия и Узбекистан, а во второй — Абхазия, Катар, Киргизия, Лаос, Мали, Мьянма, Таджикистан, Южная Осетия.

Полуфинал соревнований запланирован на 31 августа. При этом финал состоится в два этапа — 3 и 4 сентября.