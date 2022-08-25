Индикаторы короткого замыкания повысят надежность электросетей Подмосковья

Энергетики продолжают повышать надежность электросетей в Подмосковье. Так, они устанавливают индикаторы короткого замыкания на юге региона. Об этом сообщили в областном Минэнерго.

Устройства, которые устанавливают на сетях, помогут определить места повреждения проводов в случае аварийных ситуаций. Когда индикатор срабатывает, он собирает данные, анализирует их и передает в диспетчерский пункт. Кроме того, техника оснащена световой индикацией, благодаря которой энергетики смогут легко найти устройство и быстрее устранить неполадки.

Сейчас в Подмосковье работает 60 индикаторов. До конца года их количество возрастет до 84. Работы по их установке продолжаются в Ступине, Домодедове, Чехове, Раменском и других округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о реконструкции котельных и очистных в Подмосковье. Работы смогут провести благодаря льготному кредиту.