Подмосковье 01 августа 2023, 12:03 Индикаторы короткого замыкания начнут экспортировать из Подмосковья в Колумбию МНПП «АНТРАКС»

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Производитель индикаторов короткого замыкания из Подмосковья заключил экспортный контракт с Колумбией. Приборы начнут отправлять в город Йопаль.

Малое научно-производственное предприятие «Антракс» из города Фрязино стало первой подмосковной компанией, подписавшей экспортный контракт с партнерами из Колумбии. Заключить договор удалось при поддержке Фонда ВЭД Московской области, который помог производителям разместиться на электронной площадке промышленного оборудования.

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«В результате был заключен экспортный контракт на сумму 90 тысяч долларов США с колумбийской компанией из города Йопаль, которая решила приобрести у подмосковного производителя индикаторы короткого замыкания для диагностики и мониторинга ЛЭП», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Антракс» разрабатывает и производит инновационное оборудование, интеллектуальные системы, программные и комплексные решения для электрических сетей. Приборы сокращают количество аварийных ситуаций, обеспечивают безопасность и качественное электроснабжение.

«Мы работаем более 30 лет и за это время успели занять уверенную позицию на рынке не только в России, но и за рубежом. Наша продукция уже доказала свою эффективность и в настоящее время представлена более чем в 30 странах мира», — рассказал директор МНПП «Антракс» Андрей Кучерявенков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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