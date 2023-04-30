Подмосковье 30 апреля 2023, 13:30 Индийские предприниматели приняли участие в подмосковном роуд-шоу Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Порядка 80 бизнесменов из Индии приняли участие в мероприятиях третьего дня роуд-шоу инвесторов Московской области, сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В заключительный день проекта делегация из Московской области посетила один из крупнейших деловых центров азиатского государства в городе Мумбаи.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Екатерины Зиновьевой, представители региона провели переговоры с индийскими компаниями о развитии инвестиционного сотрудничества. Среди них были бизнесмены, занимающиеся производством химической и фармацевтической продукции.

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«Общим промежуточным итогом роуд-шоу Московской области в Индию можно назвать список из более чем 230 прямых контактов индийских компаний, которые заинтересованы в развитии своего бизнеса в России», — отметила зампред.

Также в мероприятиях участвовали и азиатские предприниматели, которые уже работают в Московской области. Успешным опытом сотрудничества с Подмосковьем поделились представители PSK Pharma и Uflex Group.

«Суммарный объем индийских инвестиций в Московскую область уже превышает 10 миллиардов рублей. Сейчас идет плотное взаимодействие еще по целому ряду проектов, реализация которых позволит уже в ближайшем будущем увеличить объем инвестиций до 20–22 миллиардов рублей. А работа по итогам роуд-шоу откроет новые горизонты сотрудничества», — добавила Зиновьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в регионе в условиях санкций.

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