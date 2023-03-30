Подмосковье 30 марта 2023, 14:20 Индия вошла в топ-3 экспортных направлений Подмосковья в 2022 году

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Индия закупила на 32% больше товаров из Подмосковья в 2022 году. Эта страна вошла в топ-3 главных экспортных направлений региона.

Прошлый год продемонстрировал абсолютный рекорд поставок из Подмосковья в Индию за все время торговых отношений.

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«Индия вошла в первую тройку экспортных направлений Московской области. По сравнению с 2021 годом объем экспорта из Подмосковья в Индию вырос на 32% и составил 1,3 миллиарда долларов», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Особенно вырос спрос на электроприборы, стекло и изделия из него.

Тройка основных экспортных направлений Подмосковья по итогам 2022 года выглядит следующим образом: Белоруссия — 1,9 миллиарда долларов, Казахстан — 1,7 миллиарда долларов, Индия — 1,3 миллиарда долларов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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