Подмосковье 16 июня 2023, 21:26 Индия откроет три предприятия в Подмосковье

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Компания «Флекс Филмс Рус» индийского холдинга Uflex Group откроет в Московской области три новых предприятия. Об этом в программе «Область перемен» рассказала управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова. Другой гость — главврач центра спортмедицины НИКИ детства Светлана Нестерова — рассказала, что с начала этого года в учреждении обследовались 4,5 тысячи юных спортсменов.

Подмосковье налаживает экономические связи

В условиях санкций в регионе активно перестраиваются экономические связи, для инвесторов создаются новые гибкие условия. Три новых производства компании «Флекс Филмс Рус» индийского холдинга Uflex Group появятся в Подмосковье. Два из них разместят на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат».

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В сентябре индийцы откроют еще один завод по производству упаковочной пленки. В 2025 году в Подмосковье появится завод по производству лака и краски.

Эксперты прогнозируют развитие отношений с разворотом на глобальный Юг. С января 2023 года иностранные инвесторы в России смогут получать «золотые визы» — для них упростят порядок получения вида на жительство. Закон вступит в силу с января 2024 года.

«Мы с 2019 года работаем с этой компанией, и это один из ближайших друзей „Ступино Квадрат“. Работа с ними складывалась в экстремальных условиях, за девять месяцев построили с ними первый завод», — сообщила управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова.

Спортивная медицина в центре НИКИ детства

В НИКИ детства Минздрава Московской области работает Центр спортивной медицины. С начала года через медучреждение прошли более 4,5 тысячи ребят. Это на тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К каждому ребенку применяют индивидуальный подход. Дети должны проходить обследования перед началом спортивной карьеры и во время постоянных тренировок.

«Индивидуальный подход базируется на том, что показания к занятию спортом не носят приказного характера. Они у нас все рекомендательные. Например, в случае одного конкретного заболевания про одни виды спорта мы говорим конкретное — стоп, но к другим дисциплинам доступ никак не ограничен», — заявила главный спортивный врач центра спортивной медицины НИКИ детства Светлана Нестерова.

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