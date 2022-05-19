Индия инвестировала в Подмосковье 11 миллиардов рублей

Иностранные компании, которые инвестировали в Московскую область, но приостановили сотрудничество с Россией, смогут заменить компании из дружественных государств.

В регионе накоплен внушительный опыт работы в направлении такого сотрудничества. Так, одними из самых активных зарубежных инвесторов в Подмосковье стали индийские компании.

Одним из крупнейших индийских проектов на территории Московской области стало предприятие по производству пищевой упаковки компании «Флекс Филмс Рус», запущенное в 2020 году. На заводе, открытом в городском округе Ступино, трудоустроены 150 человек. Инвестиции в проект составили 3,7 миллиарда рублей.

«Объем инвестиций компаний из Индии в Московскую область уже превысил 11 миллиардов рублей. За счет этих вложений в регионе начали свою деятельность три крупных производственных предприятия. Кроме того, в стадии реализации находится еще три инвестпроекта, которые реализуются при участии индийского капитала. Объем инвестиций в новые проекты составит более трех миллиардов рублей. Инвесторы получают всю необходимую поддержку со стороны регионального Мининвеста в рамках реализации инвестиционных планов. Также мы ведем переговоры по ряду новых проектов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В городском округе Серпухов компания «Универсальные пищевые технологии» успешно работает в области расфасовки чая при участии индийского капитала. Предприятие использует передовые технологии и стало крупнейшим производством пакетированного чая в СНГ.

С 2019 года в Дубне работает фармацевтическое производство компании «ПСК Фарма», где было создано 300 рабочих мест. Инвестор уже вложил в проект четыре миллиарда рублей. В данный момент компания реализует новый инвестиционный проект. За счет него будут увеличены мощности предприятия, расширена линейка выпускаемых лекарств, а также создано порядка 200 рабочих мест. Дополнительный объем инвестиций оценивается в сумму более два миллиарда рублей.

В Дубне находится еще один проект, который реализует индийский инвестор. Компания «Эрба Рус» планирует в 2023 году начать производство реагентов для анализов крови. А уже в этом году свой проект в городском округе Воскресенск планирует запустить компания с индийским капиталом «Джодас Экспоим». На предприятии будут производить фармацевтические субстанции для лечения онкологических заболеваний.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева выразила уверенность, что в Подмосковье есть все необходимые условия для реализации инвестиционных проектов в самых разных сферах.

«Осложнения с импортом отдельной продукции из недружественных стран, а также сокращение инвестиционной активности со стороны некоторых западных компаний обеспечивают дополнительную инвестиционную привлекательность для компаний из дружественных стран. Безусловно, Московская область поддержит все эти инициативы», — подчеркнула Зиновьева.