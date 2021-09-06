Регион привлекает работников: Подмосковье вошло в топ-3 по индексу рынка труда

Московская область заняла третье место в российском рейтинге по индексу рынка труда за 2020 год. Лидером списка стала Москва, за ней расположился Санкт-Петербург. Это следует из данных исследования РИА «Новости». В конце рейтинга оказались республики Северного Кавказа и Тува.

По сравнению с результатами 2019 года, регионы-лидеры по индексу рынка труда в основном сохранили свои места и по итогам 2020-го. Первая пятерка осталась без изменений. В топ-10, в целом, перестановки произошли только в пределах одной-двух позиций.

Первое и второе место занимают Москва и Санкт-Петербург. Там значение индекса превышает 90 баллов из 100 возможных. Замыкает тройку лидеров Московская область. В регионе значение индекса составило 83,2 балла. В топ-5 также вошли Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (78,2) и Тюменская область (72,6).

Лидеры характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, отмечают аналитики. Здесь, по их словам, большая емкость рынка труда, а также низкий уровень безработицы и высокие зарплаты.

Самые низкие значения индекса отмечаются в Ингушетии, Туве, Чечне, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В этих регионах значение индекса составило меньше 15 баллов.

Число таких регионов, в сравнении с итогом 2019 года, возросло на два. Ключевые проблемы этих регионов в сфере рынка труда — это сохраняющийся высокий уровень безработицы и низкие зарплаты.