Подмосковье 30 мая 2023, 16:40 Индекс промышленного производства в Подмосковье составил 105,8% в первом квартале 2023 года Фото предоставлено пресс-службой г.о. Электросталь

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В первом квартале 2023 года промышленное производство в Московской области выросло на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В индекс вошли и результаты обрабатывающих отраслей — их объемы увеличились на 6,9%. Об этом сообщила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

Объемы производства выросли в полиграфической деятельности — на 23,2%, в производстве кожи и изделий из кожи — на 43,4%, резиновых и пластмассовых изделий — 17,5% и напитков — на 10%.

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Добыча полезных ископаемых за первые четыре месяца текущего года снизилась на 18,1%, обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — на 1,8%. Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов повысились на 3,9%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья.

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