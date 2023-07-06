Подмосковье 06 июля 2023, 12:47 Индекс промышленного производства Подмосковья превысил 111% за январь — май 2023 года Пресс-служба г.о. Можайский

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Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина рассказала о развитии экономики в Подмосковье с января по май 2023 года. По ее словам, данные Росстата свидетельствуют о положительной динамике.

За указанный период индекс промышленного производства составил 111,6%. Обрабатывающие отрасли в целом растут быстрее промышленности с темпом роста в 13,7%. Основной положительный вклад в увеличение выпуска обработки внесли металлургия, производство транспортных средств и оборудования, а также компьютеров и оптических изделий.

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По словам министра, объем отгруженных промышленных товаров увеличился на 13,4% — до двух триллионов рублей, а грузооборот компаний, за исключением субъектов МСП, превысил пять миллиардов тоннокилометров.

Среднемесячная начисленная зарплата в январе — апреле 2023 года превысила 75 тысяч рублей, что на 12,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. По его словам, главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам.

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