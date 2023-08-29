Индекс качества городской среды вырос на 23% в Подмосковье за 4 года | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 12:54 Индекс качества городской среды вырос на 23% в Подмосковье за 4 года Министерство благоустройства Московской области

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Индекс качества городской среды в Подмосковье вырос на 23%, поднявшись с 26 баллов в 2019 году до 32 баллов в 2022 году. Прирост наблюдается по нескольким индикаторам: доле озелененных общественных пространств, уровню озеленения, разнообразию услуг и доле населения, имеющего доступ к зеленым зонам.

В министерстве благоустройства Московской области отметили, что положительную динамику удалось достичь благодаря работе на парковых территориях, в лесах и у водоемов. Особое внимание уделяется созданию крупных лесопарковых зон и скверов возле домов.

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Например, по программе благоустройства активно развиваются «скверы у дома». Так, обновленные территории появились в Котельниках, в Лыткарине, в Кубинке и других округах. Последние два года большое внимание уделяют также развитию больших озелененных пространств, включая Лобненский лесопарк, лесопарк «Авангард» в Электростали, а также объекты в Балашихе, Фрязине, Подольске и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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