Индекс качества городской среды вырос на 23% в Подмосковье за 4 года | 360°

29 августа 2023, 12:54
Индекс качества городской среды вырос на 23% в Подмосковье за 4 года
Индекс качества городской среды в Подмосковье вырос на 23%, поднявшись с 26 баллов в 2019 году до 32 баллов в 2022 году. Прирост наблюдается по нескольким индикаторам: доле озелененных общественных пространств, уровню озеленения, разнообразию услуг и доле населения, имеющего доступ к зеленым зонам.
В министерстве благоустройства Московской области отметили, что положительную динамику удалось достичь благодаря работе на парковых территориях, в лесах и у водоемов. Особое внимание уделяется созданию крупных лесопарковых зон и скверов возле домов.
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Например, по программе благоустройства активно развиваются «скверы у дома». Так, обновленные территории появились в Котельниках, в Лыткарине, в Кубинке и других округах. Последние два года большое внимание уделяют также развитию больших озелененных пространств, включая Лобненский лесопарк, лесопарк «Авангард» в Электростали, а также объекты в Балашихе, Фрязине, Подольске и других округах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.
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Благоустройство
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