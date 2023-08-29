Подмосковье 29 августа 2023, 02:00 Индекс качества городской среды в Подмосковье вырос на 11% с 2019 года Министерство благоустройства Московской области

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Подмосковье преображается с каждым годом, о чем свидетельствует индекс городской среды, расчет которого проводят с 2019 года. За последние четыре года Московская область показала стабильный рост в ключевых областях, средний показатель увеличился на 11,4% — с 201 до 224 баллов.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, наиболее высоких результатов достигли индексы социально-досуговой инфраструктуры, озеленения пространств и количества городов с благоприятной городской средой. Также рост заметили в развитии дорожной отрасли и жилищных условиях.

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Среднее значение индекса качества городской среды выросло с 201 до 224 баллов в 2022 году. По стратегическому планированию до 2030 года предполагают увеличение среднего показателя до 290 баллов и достижение количества городов с благоприятной городской средой до 99%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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