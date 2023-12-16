Подмосковье 16 декабря 2023, 14:26 Инаугурация главы городского округа прошла в Чехове Татьяна Афанасьева

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В культурно-творческом центре «Дружба» состоялась торжественная церемония вступления в должность главы городского округа Чехов Михаила Собакина. На церемонию приехал бывший глава муниципалитета Григорий Артамонов.

«По результатам открытого голосования Советов депутатов городского округа Чехов решил избрать на должность главы городского округа Чехов Михаила Собакина сроком на пять лет», — рассказала председатель совета Галина Козина.

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Собакин торжественно произнес присягу и пообещал развивать округ.

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