«Иначе мы с вами расстанемся». Регоператору дали неделю на решение проблемы с мусором в Подольске

Подмосковный региональный оператор «МСК-НТ» получил штраф на 4,78 миллиона рублей за проблемы с вывозом мусора. Особенно серьезной стала ситуация в Подольске. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин дал организации неделю на то, чтобы привести дела в порядок и наладить работу. Если в ближайшее время ситуация не изменится, с региональным оператором расторгнут контракт.

Евгений Хромушин и министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский встретились с директором филиала МСК-НТ Романом Куликовым в девять утра возле одной из контейнерных площадок Подольска.

«Уже девять часов наступило, а площадка до сих пор не вывезена. Все, что касается работы нашей по мусорной реформе, поэтому вас оштрафовали», — напомнил он.

Источник фото: телеканал «360»

Накануне министерство ЖКХ оштрафовало компанию «МСК-НТ» на 4,78 миллиона рублей из-за того, что постоянно срывала график вывоза мусора. Жителям, который пострадали из-за этого, перерассчитают платежки за коммунальные услуги.

«За последние три недели, к сожалению, компанией „МСК-НТ“ в целом достаточно большой невывоз был. В цифрах это общее количество ежедневного вывоза 1200 в целом по кластеру контейнерных площадок. В пиковые дни доходило до невывоза 200 контейнерных площадок. Причем повторно не вывозилось порядка 50. То есть 50 штрафов в день мы выставляли на последней неделе. Конкретно по Подольску среднее задание дневное составляло 550 контейнерных площадок, и половина невывоза всего кластера — это порядка 100 площадок в день», — объяснил Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Министр ЖКХ заявил, что 7 февраля уже направили уведомление о штрафе в МСК-НТ. «Следующий шаг будет уже уведомление о расторжении контракта с регоператором», — сказал Велиховский.

Хромушин дал неделю на то, чтобы МКС-НТ привел работу в штатное состояние.

У вас есть неделя на то, чтобы работу привести в штатное состояние, иначе мы с вами расстанемся. Потому что мы не можем жителей делать заложниками вашей некачественной работы Евгений Хромушин.

Он указал, что нужно обеспечить строгий контроль за вывозом мусора, чтобы выходили на линию в шесть-семь часов утра.

Источник фото: телеканал «360»

Велиховский добавил, что из-за того, что МСК-НТ не справляется с работой, МинЖКХ пришлось выводить свою технику для работы на линию и в круглосуточном режиме вывозить мусор.

Начальник территориального отдела 35 ГУСТ МО Валерий Шаров сообщил, что возбуждено административное дело по домам под управлением РСУ, а также по УК «ЖЭУ «Подольск» и УК «Южный парк».

В комментарии «360» Хромушин объяснил, что отчасти на сбои с уборкой мусора повлияли экстремальные снегопады и заболеваемость ковидом среди водителей.

«Сегодня мы видим в Подольске, что Подольск весь очищен. Даже на тех площадках, где мы находимся, в течение определенного времени, буквально часа, будет завершен вывоз и здесь все будет чисто. Это худшее, что мы сегодня в Подольске увидели. Это говорит о том, что вошли в плановый регламентный режим. И я надеюсь что больше такая ситуация не повторится», — заключил вице-губернатор.