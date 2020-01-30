Имущество военного городка в Долгопрудном передадут в собственность городского округа

Несколько объектов недвижимости бывшего военного городка № 20 в Долгопрудном будут переданы из федеральной собственности в собственность городского округа Долгопрудный. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

«Сейчас в собственность муниципалитета передается 131 квартира в 27 жилых домах, нежилое здание бывшего госпиталя и 11 объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для тепло- и водоснабжения городка. В настоящее время завершается работа по определению состояния передаваемых объектов и оформление технической документации после чего недвижимость передадут муниципалитету», — сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Работа по передаче имущества военных городков в муниципальную собственность ведется в Подмосковье с 2012 года. Во взаимодействии правительства Московской области и Минобороны России за 7 лет в собственность Московской области и муниципальных образований переданы 328 имущественных комплексов военных городков. При этом 33 комплекса, состоящие из 1800 объектов недвижимости и 850 га земли, переданы в собственность Московской области и 295 имущественных комплексов, в составе которых 10,3 тысячи объектов недвижимого имущества, 600 жилых домов и более 4300 га, — в муниципальную собственность.

В 2019 году в ведение муниципалитетов переданы 22 имущественных комплекса. Наиболее крупными стали передачи в собственность городского округа Одинцовский и Краснознаменск. В Одинцово переданы земельные участки площадью 66 га для ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации и 8 объектов коммунальной инфраструктуры, а в собственность городского округа Краснознаменск — земельный участок площадью 205 га под реализацию социально значимых проектов и 124 квартиры.

Министр отметил, что передача бывших военных городков в муниципальную собственность — важна для людей, живущих в них. После передачи земли, инженерной инфраструктуры и домов муниципальному образованию администрация сможет их обслуживать и благоустраивать для удобства граждан.

Имущество планируется передать городскому округу Долгопрудный в первом полугодии 2020 года.